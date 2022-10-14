إيطاليا: 40580 إصابة بكوفيد و98 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 40,580 إصابة جديدة تم تسجيلها بفيروس كورونا في أنحاء البلاد اليوم الجمعة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 98 حالة وفاة أخرى”، مما يرفع أعداد الضحايا منذ بدء انتشار الوباء إلى 177,883 شخصاً منذ بدء انتشار الجائحة.

وذكرت النشرة الصحية أن “في الـ24 ساعة الماضية تم إجراء 216,511 تحليل كشف عن العدوى، بين جزيئي ومستضدي، والتي بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 18.7٪”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “هناك زيادة في عدد حالات الاستشفاء، بمجموع 182 أكثر من يوم أمس، ليصل المجموع إلى 6540 شخصاً إجمالاً”، فضلا عن “ازدياد شاغلي وحدات العناية المركزة بالمستشفيات، بـ8 حالات عن يوم أمس، ليصبح المجموع الكلي 244 حالة”.