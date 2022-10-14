مفوضة أوروبية: يجب وقف تدفقات الهجرة المتزايدة إلى بلجيكا والنمسا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ ـ قالت مفوضة أوروبية، المفوضية الأوروبية “على اتصال وثيق” مع الدول الأعضاء التي تشهد تدفقات متزايدة للمهاجرين الذين يطلبون اللجوء.

وأضافت المفوضة الأوروبية لشؤون الهجرة والأمن الداخلي إيلفا يوهانسون، على هامش مجلس الشؤون الداخلية في لوكسمبورغ، الجمعة، أن “عدة دول من الاتحاد الأوروبي، تتعرض لضغوط، في النمسا يطلب العديد من الهنود اللجوء، بينما تصل مجموعات كبيرة من مواطني بوروندي إلى بلجيكا”.

وأشارت يوهانسون إلى أنه “سيتم إعادة كثير من المهاجرين إلى أوطانهم الآن، وعلينا أن نوقف هذه التدفقات”، مبينةً أنه “تحقيقا لهذه الغاية، ستقوم المفوضية بالاتصال بدول غرب البلقان، كونها طريق الهجرة الأكثر استخدامًا من قبل أولئك الذين يرغبون بالوصول إلى الاتحاد الأوروبي”.