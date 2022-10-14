إيطاليا: أكثر من 360 ألف مؤسسة غير ربحية توظف 870,183 شخصاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أنه حتى الـ31 من كانون الأول/ديسمبر 2020، بلغ عدد المؤسسات غير الربحية الناشطة في إيطاليا 363,499، وهي توظف بشكل عام، 870,183 شخصاً.

وانبثق عن تقرير “هيكل وملامح القطاع غير الربحي”، الصادر اليوم عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، أن “في الفترة بين عامي 2019 و2020 نما عدد المؤسسات غير الربحية بنسبة 0.2٪”، أي “أقل مما تم تسجيله بين 2018 و2019 (كانت بنسبة 0.9٪)”، بينما “ظلت الزيادة في الموظفين متوقفة عند حوالي 1٪ في كلا العامين”.

وأشارت المعطيات إلى أن “في عام 2020، نما عدد المؤسسات بشكل أكبر في الجنوب بنسبة 1.7٪، وفي الجزر بـ0.6٪، في حين بقيت مستقرة في منطقتي الوسط والشمال الغربي، وتراجعت في الشمال الشرقي بنسبة 0.5٪”.

وذكر التقرير أن “المناطق التي سجلت أكبر الزيادات هي مقاطعة كامبانيا بنسبة 4.5٪، محافظة بولتسانو المستقلة بـ1.8٪)، پوليا وفالي داوستا (1.6٪) وأومبريا (1.2٪)، أما تلك التي شهدت أكبر تغيرات سلبية، فهي أبروتسو بفارق 1.7٪، مقاطعتي فينيتو وإميليا رومانيا بـ0.9٪، توسكانا 0.6٪ وماركي بنسبة 0.5٪”.