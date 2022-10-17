إيطاليا: 93 وفاة جديدة جراء كوفيد وتسجيل 13439 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية بشأن الوضع الوبائي لكوفيد-19 الصادرة مساء الاثنين (17 تشرين الأول/أكتوبر) تسجيل 93 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و13 ألفا و439 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وببيانات اليوم ترتفع حصيلة ضحايا الوباء في إيطاليا إلى 178 ألفا و81 وفاة.

الوفيات المعلنة أمس الأحد كانت 32 وفاة والاصابات 30 ألفا و239 إصابة.

وارتفع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بمريضين ليبلغ اليوم 254 مريضا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (213 مريضا إضافيا) لتبلغ إجمالا 6 آلاف و928 حالة.

الحصيلة التراكمية للإصابات بالفيروس في إيطاليا، بما فيها حالات التعافي والضحايا والحالات الإيجابية الراهنة، تقدر اليوم بـ23 مليونا و114 ألفا و13.