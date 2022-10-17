بوريل يدعو لتسريع إطلاق المفاوضات بين الحكومة الاثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- لوكسمبورغ -وصف الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل الوضع على الأرض في إثيوبيا بأنه “لم يكن بهذا السوء على الإطلاق”.

وأعاد بوريل، في مؤتمر صحفي في لوكسمبورغ في أعقاب مجلس الشؤون الخارجية، التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع بين الحكومة الفيدرالية ومقاتلي (جبهة تحرير شعب تيغراي) في الإقليم شمالي البلاد، مطالبا بـ “انسحاب القوات الإريترية، والوصول الفوري للمساعدات إلى إقليم تيغراي ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان”.

واضاف “نطلب من الحكومة الاثيوبية تحويل الكلمات إلى افعال ملموسة”، حاثا على إطلاق المحادثات المعلنة في وقت سابق بوساطة الاتحاد الافريقي والتي كانت حظيت بموافقة طرفي الصراع.

وقد أعلنت السلطات في أديس أبابا في وقت سابق اليوم الاستعداد للدخول في محادثات سلام بشرط استعادة السيطرة على المطارات والبنى التحتية شمالي البلاد.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قد أعرب قبل يومين عن “القلق البالغ إزاء تصاعد القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على المدنيين في ظل وضع إنساني مترد أصلا”.

ودعا الأمين العام، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، إلى “الوقف الفوري للأعمال العدائية”، مجددا “دعمه الكامل لعملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي” و”استعداد الأمم المتحدة لدعم الاستئناف العاجل للمحادثات من أجل التوصل إلى تسوية سياسية دائمة لهذا الصراع الكارثي”.