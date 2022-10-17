بوريل: دعم أوكرانيا أمام هذا العدوان الوحشي على رأس أولوياتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- لوكسمبورغ -قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إن “دعم أوكرانيا على رأس أولوياتنا أمام هذا العدوان الوحشي”، مشيرا في مؤتمر صحفي في لوكسمبورغ في أعقاب مجلس الشؤون الخارجية، إلى أن رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين “يخسر سياسياً وأخلاقياً، لكنن يواصل التصعيد بهجمات عشوائية على المدنيين، كما رأينا هذا الصباح”.

وأضاف “تحدثنا اليوم مع وزير الدفاع الخارجية دميترو كوليبا عبر الفيديو من ملجأ للقنابل. هذه هي المرة الأولى التي نتواصل فيها مع وزير في ملجأ للقنابل، بينما تقصف موسكو كييف”.

وبشأن إتهام أوكرانيا لإيران بإمداد روسيا بطائرات مسيّرة، أكد بوريل أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تتابع هذه المسألة عن كثب، وقال “نحن نجمع أدلة ومستعدون للتحرك باستخدام الأدوات تحت تصرفنا”.