الرئيس الاوكراني يعلن عن محادثة هاتفية مع نظيره الاماراتي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الرئيس الاوكراني، فولوديمير زيلينسكي أنه تحدث إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكتب زيلينسكي في تغريدة على (تويتر) مساء الاثنين “احتفلنا بالذكرى الثلاثين للعلاقات بين أوكرانيا والإمارات العربية المتحدة”، و”شكرته على دعم سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، ولا سيما داخل الأمم المتحدة”.

وأضاف “لقد أكدت أن أوكرانيا ستظل الضامن للأمن الغذائي العالمي”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن غداة زيارة محمد بن زايد لموسكو، إن الإمارات مستعدة للعب دور الوساطة بين الكرملين وكييف.