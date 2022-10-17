في خطوة لـ”إذابة الجليد”، لقاء بين برلسكوني وميلوني وتأكيد على قرب تشكيل الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى رئيس الوزراء الايطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني عصر الاثنين شريكته في تحالف يمين الوسط والمرشحة المحتملة لرئاسة الحكومة المرتقبة، جورجا ميلوني في خطوة لتجاوز أزمة بينهما برزت خلال انتخاب رئيسي غرفتي البرلمان الجديد الأسبوع الماضي.

وقال برلسكوني، زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) في أعقاب اللقاء في تصريح صحفي “قابلت جورجا ميلوني في روما. إننا نعمل معًا لمنح إيطاليا في أقرب وقت ممكن حكومة قوية ومتماسكة ورفيعة المستوى على دراية بكيفية التعامل على الفور مع حالات الطوارئ”.

وأضاف برلسكوني، الذي نعت ميلوني بـ”المغرورة والمتعجرفة” في قائمة مكتوبة على ورقة كانت أمامه التقطتها وسائل إعلام خلال جلسة التصويت البرلماني، “لهذا السبب، فإن (إخوة إيطاليا) و(فورتسا إيطاليا) سيشاركان، مع قوى التحالف الأخرى، موحدين في المشاورات القادمة مع رئيس الجمهورية، سيرجو ماتاريلا” بشأن تشكيل الحكومة القادمة .

وأردف “خلال الاجتماع، لقد قمنا بتقييم الأولويات التي سيتعين على الحكومة الجديدة مواجهتها، بدءًا من الطاقة الباهظة الثمن”.