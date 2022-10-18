برلماني من إخوة إيطاليا: تجاوزنا المأزق والحكومة ستتشكل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد برلماني من حزب “إخوة إيطاليا”، أن “حالة الجمود التي كانت تعيق تشكيل الحكومة قد تم تجاوزها، ويمكنني الآن أن أقول لكم بأنني متحمس جداً”.

وقال القيادي في الحزب، فابيو رامبيللي، في تصريحات لصحيفة (لا ريبوبليكا) الثلاثاء، “أنا مندهش، لكن بشكل إيجابي”، مبيناً أنه “يمكننا الشروع بسلك الطريق والوصول إلى الإمساك بدفة إيطاليا، بدون طلب معجزات”.

وأوضح رامبيللي أن “موسم الديمقراطية بالوكالة قد انتهى، وببساطة، لقد عدنا لترك الاختيار للمواطنين. وجورجا (ميلوني) تنجح في سعيها لأنها تمثل سياسة مشتركة بين الطبقات والأجيال”. وردا على سؤال عما إذا كان ما تقوده ميلوني، هو تيار يمين راسخ قطع العلاقات مع الماضي، أجاب البرلماني، أن “هذا السؤال لا مفر منه. لقد قرأت تعليقات إيجابية على الإدانة الحازمة لاجتياح الغيتو اليهودي في روما، لكننا أدلينا دائماً ببيانات وإيماءات إدانة ملموسة بهذا الصدد، نحن والحزب الاشتراكي الإيطالي أيضاً، والحق يقال”.

وخلص رامبيللي الى القول، إن “هناك فصائل متشددة (من اليمين المتطرف) تحمل أفكاراً أخرى، هذا صحيح. لكن لا علاقة لنا بهذه القضية”.

يذكر أن في 16 من تشرين الأول/أكتوبر عام 1943، اجتاح رجال الجستابو الألماني بالتعاون مع عناصر النظام الفاشي، الغيتو اليهودي في روما، وأخذوا 1259 شخصاً من سكانه بعيدًا عن العاصمة، من بينهم 207 أطفال، جميعهم من اليهود تقريباً.