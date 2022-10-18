زيلينسكي: الروس يرهبون ويقتلون مدنيينا وروسيا دولة إرهابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف ـ قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده “تتعرض لنيران المحتلين”، مطلقاً بعد أنباء الهجمات الروسية التي وقعت صباح اليوم، اتهامات جديدة ضد “دولة إرهابية” ستحاسب “بالتأكيد” على أفعالها بعد غزو أوكرانيا.

وكتب الرئيس الأوكراني على منصة (تلغرام) الثلاثاء: “إنهم يواصلون فعل ما يجيدونه: يرهبون المدنيين ويقتلونهم، ففي ميكولايف، دمر العدو مبنى بصواريخ من طراز (S-300)، مما أدى إلى مقتل شخص واحد”.

وذكر الرئيس زيلينسكي، أن “هجوماً آخر وقع على سوق زهور أيضاً، ضد حديقة أشجار كستناء”. واختتم بالقول: “أتساءل ما الذي كان الإرهابيون الروس يقاتلون ضده في هذه الأماكن المسالمة تمامًا”.