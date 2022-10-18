سالفيني: الحكومة الجديدة بنهاية الأسبوع القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع زعيم حزب الرابطة الايطالي، ماتيو سالفيني تشكيل حكومة يمين الوسط المرتقبة ونيلها الثقة البرلمانية بنهاية الأسبوع المقبل.

وقال سالفيني للصحفيين، تعليقا على اللقاء الذي جرى أمس بين شريكيه في الائتلاف، جورجا ميلوني وسيلفيو برلسكوني، “اخبروني عن لقاء ودي وهادئ ومطوّل”.

وأضاف سالفيني، الذي أعلن في وقت سابق عن الرغبة في تولي منصب وزير الداخلية، “لا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك، فقد منحنا 12 مليون إيطالي شرف وأعباء الحكم”. وأضاف “أنا لم أجادل أبدًا مع أي شخص، لقد رأيت احتكاكا خفيفا بين حزبي ميلوني وبرلسكوني”، ولكن “في غضون أسبوع أعتقد أن الحكومة يمكن أن تتولى السلطة”.