مصادر صحفية: وزير الخارجية الاوكراني يرغب في قطع العلاقات مع إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر صحفية بأن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يرغب في قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب إمدادها روسيا بطائرات (انتحارية) بدون طيار.

وحسب صحيفة (الغارديان)، فإن كوليبا أرسل اقتراحًا بهذا المعنى إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكان وزير الخارجية الاوكراني قد دعا وزراء الخارجية الاوربيين أمس الاثنين إلى فرض عقوبات على إيران لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة

وقد نفى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في وقت سابق تزويد بلاده لروسيا أسلحة في الحرب بأوكرانيا، بحكم أن طهران “لا تدعم طرفا ضد الآخر”.