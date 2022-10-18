فون دير لاين: أوروبا شريك موثوق لموردي الغاز ولكن ليس بأي ثمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ-رأت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين نه “حان الوقت الآن للمضي قدمًا، مع إشارة واضحة إلى أننا شريك موثوق به لموردي الغاز الطبيعي”، ولكن “ليس بأي ثمن”.

وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء في أعقاب مجلس المفوضين، الذي أطلق حزمة من الإجراءات لاحتواء الزيادات في أسعار الطاقة، “كان من المهم أولاً وقبل كل شيء تحقيق الاستقرار في الأسواق”، فمن الآن فصاعدًا “يجب أن يكون تركيزنا على تطوير مصادر الطاقة المتجددة. إنه تحد: علينا تأمين إمدادات الغاز لهذا الشتاء والشتاء القادم، ولكن في نفس الوقت نحتاج إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة استخدام الطاقة من المصادر المتجددة”.

بدورها، أشارت المفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة كادري سيمسون، إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع الإمدادات في الاتحاد الأوروبي، ولكن “لا يمكننا استبعاد أزمة إمدادات حقيقية، مع نقص في الغاز”، وهذا هو السبب في ضرورة إنشاء “آلية تضامن” بين الدول الأعضاء.

وتتضمن حزمة الإجراءات في مجال الطاقة التي قدمتها المفوضية الأوروبية بعد ظهر اليوم في ستراسبورغ وضع سقف “ديناميكي” و”مؤقت” على أسعار الغاز في القريب العاجل، ليتم استخدامه على المعاملات في المركز التجاري (Ttf) الهولندي ولكنه قابل للتوسيع إلى الأسواق الأوروبية الأخرى. وبحلول آ1ار/مارس 2023، معيار تكميلي للمعاملات في المركز التجاري الهولندي، مصمم خصيصًا للغاز الطبيعي المسال (LNG) ومثبتات تلقائية للحد من التقلبات اليومية للأسعار في المركز. إضافة إلى إحداث دفعة جديدة لعمليات شراء مشتركة مع اقتراب شتاء 2023-24.