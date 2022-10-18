برلسكوني: تاياني نائيا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية في الحكومة المرتقبة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- كشف زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني اليوم الثلاثاء عن اتفاق مع شريكته في تحالف يمين الوسط، رئيسة حزب (إخوة إيطاليا)، جورجا ميلوني، يقضي بإسناد حقيبة وزارة الخارجية للرجل الثاني في حزبه، أنطونيو تاياني.

وأعلن برلسكوني للصحفيين لدى مغادرته لمجلس النواب، أن تاياني سيتقاسم أيضا مع زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة ميلوني المرتقبة.

تاياني (69 عاما)، صحفي ورئيس سابق للبرلمان الأوروبي (17 كانون الثاني/يناير 2017-3 تموز/يوليو 2019). مارس العمل الصحفي في بداية ثمانينات القرن الماضي وعمل مراسلا في الأعوام 1983-1987 في كل من لبنان والاتحاد السوفيتي سابقا والصومال.