غوتيريش يدين الهجوم على دورية لبعثة حفظ السلام الاممية بمالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن “الإدانة الشديدة” للهجوم الذي جرى أمس بعبوة ناسفة على دورية تابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في تيساليت بمنطقة كيدال.

وقد أسفر الهجوم عن مقتل أربعة من جنود حفظ سلام يحملون الجنسية التشادية.

ووفق البيان المنسوب إلى المتحدث باسمه اليوم الثلاثاء، أشار الأمين العام إلى أن “الهجمات التي تستهدف حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي”، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

وحث غوتيريش السلطات المالية على “عدم ادخار أي جهد في تحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم حتى يمكن تقديمهم إلى العدالة بسرعة”، مجددا “تضامن الأمم المتحدة مع شعب مالي”.