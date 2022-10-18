مستجدات كوفيد بإيطاليا: 113 وفاة وأكثر من 58 ألف إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية بشأن الوضع الوبائي لكوفيد-19 الصادرة مساء الثلاثاء (18 تشرين الأول/أكتوبر) تسجيل 113 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و58 ألفا و360 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وببيانات اليوم ترتفع حصيلة ضحايا الوباء في إيطاليا إلى 178 ألفا و194 وفاة.

الوفيات المعلنة أمس الاثنين كانت 93 وفاة والاصابات 13 ألفا و439 إصابة، حيث جرت العادة على إجراء فحوصات أقل للكشف عن الوباء خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ولم يتغير عدد مرضى وحدات العناية الفائقة حيث ظل 254 مريضا، بينما ارتفعت حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (65 مريضا إضافيا) لتبلغ إجمالا 6 آلاف و993 حالة.

وتقدر بيانات وزارة الصحة مجمل الحالات الإيجابية اليوم بـ543 ألفا و207 حالة، بينما يبلغ عدد المتعافين من الوباء منذ انتشاره 22 مليونا و450 ألفا و969.