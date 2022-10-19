إيطاليا: عملية رسوّ جديدة لمهاجرين تحمل 123 شخصاً إلى لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قالت مصادر أمنية إيطالية إن عملية رسوّ كبيرة جرت على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقليّة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “بعد وصول 76 مهاجراً خلال الليل، رسا على سواحل الجزيرة 123 مهاجراً آخرين”. وأوضحت أنه “تم اعتراض القوارب الصغيرة التي كانوا على متنها من قبل رجال هيئة حماية الموانئ في المياه قبالة الجزيرة”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “من بين المهاجرين هناك 40 امرأة و9 قاصرين أيضا”، مبينةً أنه “بعد إجراء فرز صحي أولي عليهم، تم نقلهم جميعاً إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا”، التي “أصبحت توشك على الانهيار الآن”.

وخلصت المصادر الى القول، إنه “في الواقع، تجاوز معدل الحضور في المبنى الـ900 شخصاً بينما لا تتجاوز سعتها الـ350 محلاً”.