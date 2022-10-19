مسؤول روسي: أوروبا وروسيا ترتكبان خطأ بشأن الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

موسكو ـ رأى مسؤول روسي، أن كلا من أوروبا وروسيا ترتكبان خطأ من ناحية قضية الطاقة.

وأكد مدير الصندوق الوطني الروسي لأمن الطاقة، كونستانتين سيمونوف، في مقابلة مع صحيفة (إل صولي 24 أوري) الإيطالية، الأربعاء أن “الوضع خطير للغاية في رأيي: السياسيون الأوروبيون اتخذوا القرار أصلاً بأن روسيا لن تزود أوروبا بالطاقة مرة أخرى”.

وأعرب سيمونوف عن “الاعتقاد بأن السؤال الحقيقي لا يكمن في كيف سنمضي فصل الشتاء، بل ما إذا كانت هناك إمكانية للحفاظ على الروابط”. واختتم مكرراً القول، إن “كلا من أوروبا وروسيا ترتكبان خطأً”.