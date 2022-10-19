سياسي إيطالي: نحن في مأزق إزاء أوكرانيا وعلى ميلوني التوضيح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال سياسي إيطالي، إن تبادل الرسائل الودية بين رئيس حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني ورئيس الإتحاد الروسي فلاديمير بوتين، “يضع إيطاليا في مأزق”.

وأوضح القيادي بالحزب الديمقراطي، غراتسيانو ديلريو، أن “هناك حاجة لأن نرص الصفوف إزاء بوتين، لإعادة فرض سيادة القانون الدولي، لا أن نكون أصدقاء”، مبيناً أن “من المناسب أن يطلب زعيم ائتلاف يمين الوسط توضيحاً بهذا الصدد، ويؤكد أنه لا غموض بشأن الموقف من دور المعتدي، أي روسيا”، وأردف: “فلتقل ميلوني ذلك لبرلسكوني بشكل واضح إن كان بإمكانها فعله”.

وخلص ديلريو الى القول، إن “محصلة هذه المواقف، سواء أكان موقف برلسكوني أم موقف (رئيس مجلس النواب لورينزو) فونتانا، يخلق صدعًا في الموقف الذي تبنّته إيطاليا في محفلي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي حتى الآن”.