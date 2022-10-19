السفير البابوي في كييف: البابا يطالب بسلام عادل لا يقتصر على المظاهر وحسب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال السفير البابوي في كييف المونسنيور فيسفالداس كولبوكاس، إن البابا فرنسيس يطالب بسلام عادل لا يقتصر على المظاهر وحسب.

وإزاء تعرض العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى للمزيد من الهجمات والقصف من قبل القوات الروسية أجرى موقع (فاتيكان نيوز) الإلكتروني مقابلة مع السفير البابوي في أوكرانيا المونسنيور فيسفالداس كولبوكاس، الذي عبر عن ألمه حيال ما يجري خصوصا وأنه يدرك أن كل قذيفة تسفر عن مقتل أشخاص وتُلحق مزيداً من الدمار، مؤكدا أن السلاح الوحيد الذي تبقّى للأوكرانيين هو الصلاة.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد قال سيادته إنه بعد حوالي ثمانية أشهر من القتال بات الناس معتادين على الحرب، من الناحية النفسية، لكن الألم يبقى لأن القذائف والقنابل تحصد المزيد من الضحايا يوميا وتُسبب أضرارا جسيمة، مضيفا أن المؤمنين كرسوا شهر تشرين الأول أكتوبر للصلاة، وقد وضعوا ثقتهم بالعذراء مريم طالبين منها أن تشفع بهم كي يمنحهم الله هبة السلام لأوكرانيا وللعالم كله.

ردا على سؤال بشأن الأوضاع الراهنة اليوم في أوكرانيا قال الدبلوماسي الفاتيكاني إن الناس يتوقعون هجمات جديدة كل يوم، موضحا أن عشرات المدن والبلدات تُهاجم يومياً ولفت إلى أن الحصول على معلومات بشأن الخسائر بات صعباً نظراً لانقطاع خطوط الهاتف مع مدن شأن ليوبولي وتيرنوبيل، لكن من الواضح أن القصف ألحق أضرارا جسيمة بالبنى التحتية هناك.

في سياق حديثه عن شهر تشرين الأول أكتوبر المخصص للصلاة على نية السلام قال سيادته إن المؤمنين الأوكرانيين لم يتوقفوا عن رفع الصلوات، وهم يعيشون، بسبب الصراع المسلح، خبرة روحية حملتهم على الارتداد، وعلى الاتحاد أكثر من الله. ولفت إلى معاناة الأمهات اللواتي فقدن أبناءهن وأزواجهن أو احتُجزوا كرهائن، مضيفا أنهن يبكين باستمرار، ويفكرن بأن أي لحظة قد تكون اللحظة الأخيرة من حياتهم. ومن هذا المنطلق لا يجدن ملاذا آخر أمامهن سوى الصلاة، وهذا الاتكال على الله يبقى مثابراً ومستمراً على الرغم من كل شيء. وأوضح سيادته أن هذه الخبرة الروحية قد لا تنطبق على الجميع لكنه اطلع على الكثير من الشهادات التي تندرج في هذا السياق. وعبر عن أمله بأن يتحد المؤمنون وغير المؤمنين في العالم كله ليرفعوا الصلاة إلى الله على نية السلام.

لم تخلُ كلمات السفير البابوي في كييف من الحديث عن الجهود التي تبذلها الكنيسة المحلية من أجل التخفيف من آلام الأشخاص ومعاناتهم، وأشار على سبيل المثال إلى أن الكهنة فتحوا الطوابق السفلى للكنائس والكاتدرائيات ليلجأ إليها المواطنون عندما تنطلق صفارات الإنذار والتي يمكن أن تستوعب أعدادا كبيرة من الأشخاص، وهم يحذرون المؤمنين من المخاطر التي تترتب على تجوالهم في بعض المناطق التي يمكن أن تتعرض للقصف. واعتبر سيادته أنه بهذا الشكل تصبح الكنائس في أوكرانيا جزءا من منظومة الدفاع المدني. هذا بالإضافة طبعا إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها الرعايا للسكان المحتاجين.

في ختام حديثه لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني أشار المطران كولبوكاس إلى أن أمهات المخطوفين والمفقودين توجهن إلى البابا فرنسيس كي يتدخل من أجل الإفراج عن أبنائهن، وذكّر بأن البابا يطالب بسلام عادل، لا يقتصر على المظاهر وحسب، وهذا الأمر – قال سيادته – يتطلب ارتداد القلب، لاسيما قلب من بدأ هذه الحرب.