المفوضية الأوروبية ردا على ساسة إيطاليين: العقوبات على روسيا فعالة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعادت المفوضية الأوربية التأكيد على “فعالية” العقوبات على روسيا، وذلك في رد غير مباشر على تصريحات قياديين بحزب الرابطة، الشريك في ائتلاف يمين الوسط في إيطاليا، أخرها رئيس مجلس النواب الجديد، لورينزو فونتانا، الذي تحدث عن تأثير ارتدادي (بوميرانغ) للعقوبات على أوروبا.

وأشارت نائبة رئيس المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينانت ردا على سؤال بهذا الصدد خلال مؤتمر صحفي في بروكسل الاربعاء، إلى أن هناك “العديد من الدراسات” و “العديد من البيانات” التي تظهر أن العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا “فعالة على المدى القصير وكذلك على المدى الطويل، مما يقوض قدرة الاقتصاد الروسي ”

وكان رئيس مجلس النواب الإيطالي قد وصف في تصريحات أمس الحرب الروسية على أوكرانيا بـ”الجنون ومن وجهة نظر جيوسياسية أيضًا”، كونها “ألحقت الحرب أضرارًا جسيمة بأوكرانيا وروسيا على حد سواء”. ولكنه حذر من “التأثير المرتد” للعقوبات الغربية، فـ”هناك مسألة القمح التي قد تؤدي إلى مجاعات شديدة وموجة هجرة من إفريقيا والشرق الأوسط”، وهي مسألة قد يستخدمها الرئيس فلاديمير “بوتين كسلاح لهزيمة اوروبا “. وأضاف “الروس كانوا مستعدين لها (العقوبات) منذ بعض الوقت، وليس نحن في أوروبا. عقوباتهم المضادة قد تجعلنا ننكسر قبلهم لأن شعوبنا مقارنة بالروس أقل اعتيادا على المعاناة”.