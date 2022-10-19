حفيدة موسوليني: جدي صفحة من التاريخ لا يمكن محوها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت إيدّا نيغري، حفيدة الرئيس الإيطالي بينيتو موسوليني، إن جدها يمثل صفحة من التاريخ لا يمكن محوها.

وفي معرض حديثها عن جدل ثار حول وضع صورة موسوليني بين صور الوزراء السابقين بمعرض أقيم في وزارة التنمية الاقتصادية، قالت نيغري: “لا أستطيع أن أفهم، فلا يمكننا محو الأحداث بإزالة صورة ما: التاريخ هو التاريخ وهذا كل شيء، وإلا فسيتعين علينا هدم كل ما تم بناؤه”.

وأضافت إيدّا نيغري موسوليني، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الأربعاء، أن “جدي في الحكومة، إنه جزء من التاريخ، أيجب علينا هدم الكولوسيوم لأنه كان مسرحًا لأعمال همجية ضد المسيحيين؟ التاريخ هكذا بغض النظر عن ماهيته، يمكن انتقاده، المقارنة وابداء الآراء، لكنه تاريخ”، وإلا “فمن المنطقي وجوب هدم كل ما تم القيام به في تلك الفترة”، في إشارة إلى عهد الفاشية.

وأردفت موسوليني التي شغلت منصب عمدة إحدى بلديات محافظة ريميني (وسط)، “أود أن أقول إن صورة جدي يجب أن تكون آخر ما ينبغي التفكير به في لحظة كتلك التي نعيشها الآن، مع الشركات التي تغلق والأسر التي لا تصل إلى نهاية الشهر جرّاء ما تعانيه من أسعار الفواتير”.

وخلصت حفيدة الحاكم الإيطالي الأسبق الى القول، إن “هناك من تدفعه الفاقة إلى سرقة الطعام من السوبر ماركت، بينما يفكر آخرون بصورة جدي المعلقة في الوزارة، دعونا نفكر بالواقع وبمشاكل الناس الملموسة، فهناك أشياء أكثر أهمية بكثير، جديرة بالتفكير بها”.