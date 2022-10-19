بلينكن: استمرار احتجاز جماعة الحوثي لموظفين محليين بالسفارة وبالأمم المتحدة تجاهل للأعراف الدبلوماسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أشار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى أن استمرار احتجاز جماعة الحوثي في اليمن لموظفين محليين، تابعين للأمم المتحدة ولسفارة بلاده، “معظمهم لم يتصلوا بعائلاتهم، وتوفي أحدهم في الحجز في وقت سابق من هذا العام”، يعتبر “تجاهلاً صارخًا للأعراف الدبلوماسية ويشكل إهانة للمجتمع الدولي بأسره”.

جاء ذلك في مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية الامريكية الأربعاء بمناسبة مرور عام على اقتحام مسلحين تابعين لجماعة الحوثي لمجمع كانت تستخدمه السفارة الأمريكية في صنعاء باليمن قبل تعليقها للعمليات في عام 2015 واحتجازها لموظفين يمنيين “دون مبرر”، حيث “لا تزال تحتجز الجماعة حتى اليوم 12 موظفًا حاليًّا وسابقًا”، حسب المذكرة.

وأكد بلينكن أن “الولايات المتحدة ستواصل دون توقف الجهود الدبلوماسية لتأمين إطلاق سراحهم بالعمل مع شركائنا الدوليين”، منوها بأن “هذه الإجراءات تستمر في التشكيك في رغبة الحوثيين في عودة السلام إلى اليمن”.

وأشارت المذكرة إلى أن “الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم حل دائم للصراع اليمني وضمان سلامة أولئك الذين يخدمون الحكومة الأمريكية”، وقال يلينكن “أدعو الحوثيين للإفراج عن هؤلاء المواطنين اليمنيين وإعادتهم إلى عائلاتهم كدليل على التزامهم بالسلام للشعب اليمني واستعدادهم للمشاركة في حكومة مستقبلية تحترم سيادة القانون”.