السفير الروسي لدى روما: شريحة كبيرة من الشعب الإيطالي محبة للسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-قال سفير الاتحاد الروسي لدى روما، سيرغي رازوف إن في إيطاليا “هناك بالتأكيد مشاعر محبة للسلام داخل المجتمع الإيطالي، وبقدر ما أستطيع أن أرى، فهي آخذة في النمو”، مشيرا في مقابلة مع وكالة (تاس) إلى أنه “من الواضح أن الناس سئموا من الأزمة الأوكرانية”.

وتحدث السفير الروسي عن” شريحة كبيرة من المجتمع الإيطالي ترفض الدعاية في وسائل الاعلام السائدة وتستخدم مصادر معلومات بديلة بنجاح، بما في ذلك تلك الروسية”، على حد وصفه

وأشار إلى التحرك النشط لبعثة بلاده الدبلوماسية في روما في “نشر الحقيقة حول الأسباب الحقيقية لأعمالنا في أوكرانيا”. وقال “لكن، كما يقولون، يبدو الأمر أشبه بالصراخ في مهب الريح”، على الرغم من أن “اتجاه الريح حتى الآن ليس مواتًا: فالتيار السائد في إيطاليا معادٍ لروسيا بكل تأكيد”، مستنكرًا ما وصفه “الخطاب المعادي لروسيا الذي يطلقه تيار الاعلام الرئيسي”.

كما انتقد الدبلوماسي الروسي المظاهرات التي خرجت مؤخرا “مثل تلك التي أمام سفارتنا الأسبوع الماضي، والتي أضحت مناهضة لروسيا، بشعارات سلمية زائفة لا يمكن تمييزها عن الشعارات العسكرية، تتحدث عن السلام فقط من حيث وجهة نظر أوكرانيا وعن هزيمة روسيا في ساحة المعركة”.

كما قال إنه “بالاحتكام إلى استطلاعات الرأي والمقالات الصحفية، هناك شكوك جدية حول جدوى إغراق نظام كييف بالأسلحة، لا سيما في ظل التعقيد المتزايد للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية الأكثر أهمية بشكل لا يقارن بالنسبة لإيطاليا”. وأضاف الدبلوماسي الروسي: “يجب أن يكون واضحًا أن شحنات الأسلحة لن تغير أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكنها ستجعل الصراع أطول وأكثر إيلامًا”.