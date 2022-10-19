مستجدات كوفيد بإيطاليا: 81 حالة وفاة و41712 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية بشأن الوضع الوبائي لكوفيد-19 الصادرة مساء الاربعاء (19 تشرين الأول/أكتوبر) تسجيل 81 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و41 ألفا و712 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وببيانات اليوم ترتفع حصيلة ضحايا الوباء في إيطاليا إلى 178 ألفا و275 وفاة.

الوفيات المعلنة أمس الثلاثاء كانت 113 وفاة والاصابات 58 ألفا و360 إصابة.

وتراجع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بثلاثة مرضى ليصبح في المجموع 251 مريضا، بينما ارتفعت مجددا حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (69 مريضا إضافيا) لتبلغ إجمالا 7 آلاف و62 حالة.

وتقدر بيانات وزارة الصحة مجمل الحالات الإيجابية اليوم بـ542 ألفا و792 حالة، بينما يبلغ عدد حالات التعافي من الوباء منذ انتشاره 22 مليونا و493 ألفا و6.