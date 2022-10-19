رئيس إيطاليا يشكر دراغي على “العمل الممتاز” لحكومته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تقدم رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتّاريلا بالشكر لرئيس وزراء الحكومة المستقيلة، ماريو دراغي على “العمل الممتاز المنجز والنتائج الرائعة” لحكومته، بينما من المتوقع أن يبدأ الأول مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة مع القوى الممثلة في البرلمان المنتخب يوم بعد غد الجمعة.

جاء ذلك خلال استقبال رأس الدولة اليوم الاربعاء لدراغي ووزراء بحكومته بمقر رئاسة الجمهورية (قصر كويرينالي) في غداء العمل التقليدي الذي يسبق المجلس الأوروبي.

وتنال اللقاء المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس الأوروبي غدا، على رأسها مسألة الطاقة، والتي تم التأكيد على الموقف الإيطالي حيالها.