المفوضية الأوروبية ترفض التعليق على التسجيل الصوتي لبرلسكوني عن بوتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رفضت المفوضية الأوروبية التعليق على التسجيل الصوتي المتداول في إيطاليا المنسوب لسيلفيو برلسكوني تحدث فيه عن استئناف التواصل الشخصي مع رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين وتبادل هدايا بمناسبة عيد ميلاد رئيس الوزراء الايطالي الأسبق (86 عاما) في نهاية الشهر الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي نبيلة مصرالي، في معرض ردها على سؤال بهذا الصدد خلال مؤتمر صحفي الأربعاء في بروكسل، إن المفوضية “لا تعلق” على تصريحات أو كلمات لسياسيين، فـ”الدول الأعضاء حرة في إجراء اتصالات ثنائية” مع موسكو، نظرا لأنه “لا يوجد حظر على الاتصالات مع نظرائهم الروس”، ولكن خلال هذه التفاعلات “يتعين أن ينقلوا مواقف الاتحاد الأوروبي”، الذي “يدين العدوان على أوكرانيا”.