مجلس الامن الدولي يشيد باتفاق لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أشاد أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإعلان عن اتفاق لبنان وإسرائيل، بوساطة أمريكية، على إنهاء نزاعهما حول حدودهما البحرية وترسيمها بشكل دائم.

واعتبر المجلس الاتفاق “خطوة كبيرة ستسهم في استقرار المنطقة وأمنها وازدهارها”، باعتبار أنها “ستسمح لكلا الطرفين بالاستفادة بشكل منصف من موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط”، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للأمم المتحدة

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد رحب قبل أيام بالإعلانات التي تفيد بأن حكومتي لبنان وإسرائيل قد اتفقتا رسمياً على تسوية نزاعهما على الحدود البحرية، بوساطة الولايات المتحدة.

وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، قال غوتيريش إنه “يعتقد بشدة أن هذا التطور المشجع يمكن أن يعزز زيادة الاستقرار في المنطقة ويعزز الرخاء للشعبين اللبناني والإسرائيلي، مؤكدا وأكد أن “الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بمساعدة الطرفين، على النحو المطلوب.”