ميشيل: برلسكوني؟ الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رفض رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل التعليق على تصريحات منسوبة لسيلفيو برلسكوني وردت في تسجيل صوتي مع برلمانيي حزبه (فورتسا إيتاليا) حول مسؤوليات فولوديمير زيلينسكي بشأن الحرب وتواصل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق مع رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ميشيل، ردا على سؤال في مؤتمر صحفي الأربعاء، “لا أرغب في التعليق على تعليقات”.

وأضاف “هناك موقف واضح للاتحاد الأوروبي: نحن ندعم أوكرانيا قدر الإمكان، بالدعم المالي والعسكري والسياسي والإنساني. وندين الهجوم الروسي غير المبرر وغير المُستفَز”.

وقال رئيس المجلس الأوروبي “بالطبع سنعمل ونتعاون مع جميع الحكومات وكذلك مع الحكومة الايطالية (المرتقبة) على اساس احترام المؤسسات الديمقراطية في إيطاليا”.