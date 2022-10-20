تاياني يدافع عن برلسكوني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-دافع المنسق الوطني لحزب (فورتسا إيتاليا) أنطونيو تاياني عن زعيم الحزب رئيس الوزراء الاسبق سيلفيو برلسكوني، وذلك في أعقاب جدل حول تسجيل صوتي مسرب للأخير تحدث فيه عن معاودة التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وانتقد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي معربا عن مخاوف من إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وكتب تاياني في تغريدة على (تويتر) من بروكسل حيث يشارك في اجتماع حزب الشعب الأوروبي “أؤكد موقف زعيم حزبي، المنسجم تمامًا مع حلف شمال الأطلسي ومع أوروبا وضد الغزو غير المقبول لروسيا” لأوكرانيا.

وأضاف تاياني، مرشح الحزب لمنصب وزير الخارجية في حكومة جورجا ميلوني المرتقبة “موقفنا واضح وليس محل نقاش”.

وليس من الواضح ما إذا سيصبح تاياني وزيرا للخارجية بعد تصريحات برلسكوني الأخيرة بشأن الحرب في أوكرانيا.