دراسة إيطالية: 3.6 مليون عامل عن بُعد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ أظهرت دراسة أجريت في إيطاليا، أن خلال عام 2022، يستمر استخدام العمل عن بُعد في أرجاء البلاد، وإن كان بدرجة أقل من العام الماضي.

ووفقاً لنتائج البحث الذي أجراه مرصد العمل عن بُعد، التابع لمعهد الدراسات العليا بميلانو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال)، والذي تم تقديمه اليوم خلال مؤتمر “العمل الذكي: عمل المستقبل عند مفترق الطرق”، يبلغ عدد العمال عن بعد اليوم حوالي 3.6 مليون شخص، أي أقل بنحو 500 ألف عن عام 2021”.

وأشار البحث إلى “انخفاض عدد العاملين في الإدارة العامة والشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، في حين أن هناك نمواً طفيفاً لكنه ثابت، في الشركات الكبيرة التي تشتمل على 1.84 مليون عامل، وتشكل حوالي النصف من إجمالي العاملين عن بُعد”.

وذكرت الدراسة أن “من المتوقع أن يشهد هذا القطاع زيادة طفيفة تصل إلى 3.63 مليون خلال العام المقبل”، وذلك “بفضل دمج نماذج هذا العمل في الشركات الكبيرة، وعلى ضوء فرضية زيادته في القطاع العام أيضاً”.

ووفقًا للمعطيات، فإن “العمل عن بُعد موجود الآن في 91٪ من الشركات الإيطالية الكبيرة (كان بنسبة 81٪ عام 2021)، وبمتوسط ​​9.5 أيام عمل شهرياً”، بينما “وُجد اتجاه معاكس على صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي انتقل فيها العمل عن بُعد من 53٪ إلى 48٪، وفي المتوسط لمدة 4.5 أيام في الشهر تقريباً”.