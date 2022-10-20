السفير الأوكراني لدى إيطاليا: كلمات برلسكوني لا تعزز العلاقات بين بلدينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار السفير الأوكراني لدى إيطاليا، ياروسلاف ميلنيك إلى أن “التصريحات التي سمعناها في الأيام الأخيرة لا تعزز العلاقات بين البلدين”، وقال “نأمل أن تكون بصفة شخصية وليست موقفا رسميا للحكومة” الإيطالية المرتقبة، وذلك في معرض حديثه عن التسجيلات الصوتية المسربة لرئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني عن موقفه بشأن الحرب.

وقال الدبلوماسي الأوكراني، على هامش الدورة الـ13 لمهرجان الدبلوماسية في مركز الدراسات الأمريكية بالعاصمة روما “شعرنا برغبة الحكومة (الإيطالية القادمة) في مواصلة وتعزيز التعاون بين البلدين” وتلقينا “تطمينات بشأن دعمها لأوكرانيا” ، مؤكدا على أن السلطات في كييف “مستعدة للتعاون مع الحكومة التي اختارها الإيطاليون”.

وينتمي حزب برلسكوني (فورتسا إيتاليا) لتحالف يمين الوسط، الذي يضم حزبي الرابطة و(إخوة إيطاليا).

ويعتبر (إخوة إيطاليا) اليميني القومي، بزعامة جورجا ميلوني، الحزب الأكثر وضوحا داخل يمين الوسط بشأن الالتزام بدعم أوكرانيا بما في ذلك الدعم العسكري.