دراغي: الاتحاد الأوروبي والناتو حجر الزاوية لسياسة إيطاليا الخارجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- شدد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي على أن “العضوية في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) هي حجر الزاوية في سياستنا الخارجية”.

وقال دراغي الخميس، في لقاء مع بعثات بلاده الدبلوماسية لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وبلجيكا “السوق الموحدة، والاتحاد النقدي والتحالف عبر الأطلسي هي أفضل طريقة لتعزيز ثقلنا في العالم وتنمية اقتصادنا بطريقة مستدامة وضمان أمننا”.

وأضاف رئيس وزراء الحكومة المنتهية ولايتها، الذي يشارك في القمة الأوروبية قبل أيام من تشكيل الحكومة الجديدة في روما، “نحن نتشاطر القيم الأوروبية وعبر الأطلسية بالكامل ونريد أن نواصل حمايتها وتعزيزها، وأنا أفكر في حماية الحقوق الاجتماعية والمدنية، ولا سيما للأقليات، وفي الدفاع عن السيادة الديمقراطية للدول وفي البحث عن المفاوضات والسلام كأداة لحل النزاع”.

وتابع دراغي “هذه المبادئ تكتسي أهمية أكبر في التعامل مع الأزمات التي نمر بها: من الحرب في أوكرانيا إلى حالة الطوارئ المتعلقة بالطاقة”، ملفتا إلى أن “إيطاليا، داخل هذه التحالفات، يجب أن يكون لها دورا رياديا”. وقال “ينبغي علينا المضي قدمًا في أفكارنا، لأنها تضع في صميم القلب المصلحة الأوروبية بالإضافة إلى المصلحة الوطنية. إن المصداقية التي اكتسبناها في السنوات الأخيرة هي أفضل أداة للحصول على النتائج التي نطمح إليها. التحالفات التي اقمناها وما زلنا نبنيها تقنعنا بأننا على الجانب الصحيح” من التاريخ.