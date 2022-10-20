سفارة روسيا تؤكد توقيف ابن مسؤول محلي روسي بإيطاليا بناء على طلب أمريكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت السفارة الروسية في روما أن السلطات الإيطالية اعتقلت في 17 تشرين الأول/أكتوبر ابن حاكم إقليم كراسنويارسك، ألكسندر أوس.

وحسب منشور للسفارة على منصة (فيسبوك)، فإن “المواطن الروسي، أرتيم أوس، الذي تم اعتقاله في مطار مالبينسا بمدينة ميلانو بناء على طلب من الجانب الأمريكي، لم يشتك من ظروف الاعتقال”.

ونوهت البعثة الدبلوماسية الروسية بأنه “في غضون 45 يومًا، يتعين على الولايات المتحدة تزويد المحكمة الإيطالية بملف التهمة، والتي يجب فحصها في غضون 6 أشهر”.

وقد نقلت وسائل إعلام روسية عن حاكم كراسنويارسك أن التهم الامريكية بحق ابنه بالتهرب من العقوبات المفروضة على روسيا وغسيل الأموال ذات “دوافع سياسية”.