مستشار الرئاسة الأوكرانية: برلسكوني تحت تأثير الفودكا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقد مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك بشدة موقف رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني عن الحرب وتواصله مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما تضمن تسجيل صوتي لزعيم (فورتسا إيتاليا) تمّ تسريبه إلى وسائل اعلام ايطالية.

وكتب بودولياك في تغريدة باللغة الإيطالية الخميس على حسابه بمنصة (تويتر) “أي أزمة تفتح الطريق أمام قادة حقيقيين. بينما يقع السيد برلسكوني تحت تأثير الفودكا الروسية بصحبة ‘خمسة أصدقاء لبوتين’ في أوروبا، تٌظِهر جورجا ميلوني ما هي المبادئ الحقيقية وادراكا للتحديات العالمية. كلٌ يختار طريقه”.

وكان برلسكوني قد كشف، حسب التسجيل الصوتي المتداول، عن أنه تلقى زجاجات فودكا روسية من بوتين كهدية بمناسبة عيد ميلاده، كما أن الرئيس الروسي يعتبره الأول من بين خمسة أصدقاء حقيقيين.