مستجدات كورونا بإيطاليا: 84 وفاة و40563 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية بشأن الوضع الوبائي لكوفيد-19 الصادرة مساء الخميس (20 تشرين الأول/أكتوبر) تسجيل 84 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و40 ألفا و563 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وببيانات اليوم ترتفع حصيلة ضحايا الوباء في إيطاليا إلى 178 ألفا و359 وفاة.

الوفيات المعلنة أمس الاربعاء كانت 81 وفاة والاصابات 41 ألفا و712 إصابة.

وتراجع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بتسعة مرضى ليصبح في المجموع 242 مريضا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (37 مريضا أقل) لتبلغ إجمالا 7 آلاف و25 حالة.

وتقدر بيانات وزارة الصحة عدد حالات التعافي من الوباء منذ انتشاره بـ 22 مليونا و541 ألفا و598.

حصيلة الإصابات بكوفيد-19، بمن فيهم المتعافون والضحايا والمصابين حاليا، تبلغ 23 مليونا و254 ألفا و633.