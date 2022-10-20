برنامج الأغذية العالمي: نسابق الزمن لتجنب مجاعة بالصومال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه يقدم مساعدات غذائية وتغذوية منقذة للحياة لأعداد قياسية من الناس في الصومال حيث يتلقى شهرياً أكثر من أربعة ملايين شخص دعماً إنسانياً عاجلاً للحيلولة دون حدوث المجاعة في مواجهة أسوأ موجة جفاف تشهدها المنطقة منذ أكثر من 40 عاماً.

وفي بيان صدر اليوم الخميس، قال البرنامج إن الجهود الإنسانية المكثفة ساعدت في تفادي أسوأ ما يمكن أن ينتج عن أزمة الجوع في الصومال حتى الآن، لكن الوضع على الأرض لا يزال متردياً، مع فقدان الأرواح وسبل العيش.

وشدد البرنامج على أنه يسابق الزمن لتجنب المجاعة المتوقعة التي قد تؤدي إلى وفاة عشرات، بل مئات الآلاف من الأشخاص.

ونوه برنامج الأغذية العالمي بأنه ضاعف على مدى الأشهر الستة الماضية عدد الأشخاص الذين يتم الوصول إليهم من خلال المساعدات الغذائية والنقدية المنقذة للحياة من 1.7 مليون في نيسان/أبريل إلى 4.4 مليون شخص في آب /أغسطس. كما تلقى 450 ألف طفل وأم دعماً تغذوياً من البرنامج في شهر آب/أغسطس، وتعمل الوكالة على زيادة عدد المستفيدين وعدد مواقع العلاج.

أما في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، فقد وصل البرنامج إلى ما يقرب من 4.1 مليون شخص من خلال المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة، وإلى نصف مليون طفل وأم يعانون من سوء التغذية بخدمات علاجية.