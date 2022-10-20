تاياني: كلنا يريد السلام ولكن لا سلام بدون عدالة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال المنسق الوطني لحزب (فورتسا إيتاليا)، نائب رئيس حزب الشعب الأوروبي، أنطونيو تاياني إن “لا أحد مِنّا يريد سقوط قتلى كل يوم. لكن لا سلام بدون عدالة. والعدالة هي حرية أوكرانيا”.

وأشار في تصريح للصحفيين في أعقاب اجتماع لحزب الشعب الأوروبي في بروكسل يسبق القمة الأوروبية، إلى أن تصريحات سيلفيو برلسكوني، المتداولة في تسجيل صوتي مسرب عن موقفه عن الحرب الروسية على أوكرانيا “تم اجتزاؤها من سياق خطاب شامل تحدث فيه لمدة ساعة تقريبًا. وكان هذا جزءًا مرتبطًا بما كان يحدث على الحدود” بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف تاياني، الذي رشحه برلسكوني لمنصب وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية المرتقبة، “نحن جميعًا نريد السلام: أعتقد أنه من الصواب العمل من أجل السلام، ومن مفهوم أننا إلى جانب الذين تعرضوا للغزو وليس الغزاة، إلى جانب ضحايا العدوان وليس المعتدين”.

وخلص إلى أنه “من الصواب السعي كي يكون للصين وتركيا والولايات المتحدة دورا في محاولة إقناع زيلينسكي وبوتين بالجلوس إلى طاولة تفاوض واحدة”.