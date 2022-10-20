جوزيبي كونتي: الدعم العسكري لأوكرانيا ليس أولوية بل إطلاق مفاوضات سلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس حركة خمس نجوم الإيطالية، رئيس الوزراء السابق، جوزيبي كونتي إن استراتيجية المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا ساهمت في تأجيج الصراع.

وقال كونتي مساء الخميس للصحفيين بمقر الرئاسة الايطالية، بعد لقاء مع رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا في إطار مشاورات الأخير مع القوى البرلمانية لتشكيل الحكومة الجديدة “نعتقد أن مرحلة التماثل قد انتهت، وهناك حاجة إلى اختراق عبر مفاوضات سلام” بين كييف وموسكو.

وأضاف كونتي، الذي سوف ينضم إلى صف المعارضة لحكومة يمين الوسط المرتقبة بقيادة جورجا ميلوني، “تواصل الولايات المتحدة تزويد الأوكرانيين بترسانات الاسلحة، ولا أعتقد أن ذلك أولوية”، منوها في ذات الوقت بأنه “لا أحد يشكك في الإدانة الحازمة للعمل العسكري الروسي ودعم الشعب الأوكراني”، ولكن “مضى أكثر من 200 يوما على استراتيجية” الدعم العسكري لأوكرانيا والتي لم تفض سوى إلى “تصعيد عسكري يعرضنا لخطر نشوب صراع نووي وأزمة اقتصادية جامحة”.

وقال كونتي، الذي أعلن أن الحركة لن تصوت لصالح حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف “لذلك من الضروري فتح مسار مفاوضات للسلام من أجل وقف إطلاق النار”.