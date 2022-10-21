الإعلان عن اتفاق في القمة الأوروبية بشأن تدابير مواجهة أزمة الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- توصل قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بشأن تدابير مواجهة أزمة الطاقة.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل في تغريدة على منصة (تويتر) في الساعات الأولى من صباح الجمعة “توصل المجلس الأوروبي إلى اتفاق بشأن الطاقة. الوحدة والتضامن يسودان”.

وقال: “تم التوافق على العمل على تدابير لاحتواء أسعار الطاقة للأسر والشركات”.

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الذي انتقد ألمانيا في وقت سابق من مساء الخميس، قال بعد مغادرته مقر القمة “الأمور سارت على ما يرام”.

وبدورها، قالت رئيس المفوضية، أورسولا فون دير لاين إنه “ينبغي علينا الآن العمل على تنفيذ الأدوات التي اعتمدناها، بدءاً بالمشتريات المشتركة وتقاسم الغاز والحد من الأسعار المفرطة”، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 40 مليار من أموال التماسك غير المستخدمة لدعم الشركات.