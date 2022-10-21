إدانة أوروبية للعنف بتشاد بحق متظاهرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي عن “الإدانة الشديدة” لأعمال العنف التي طالت عدة مدن في تشاد يوم أمس الخميس بين متظاهرين احتجاجا على تمديد الجيش للفترة الانتقالية وقوات الامن، اسفرت عن مقتل حوالي خمسين شخصًا، حسبما أعلنت السلطات في نجامينا.

وقال الاتحاد الأوروبي مساء أمس الخميس إن “قمع المظاهرات والاستخدام المفرط للقوة يشكلان اعتداءات خطيرة على حرية التعبير والتظاهر تقوض العملية الانتقالية الجارية”، مطالبا السلطات الانتقالية بسرعة الكشف عن مرتكبي هذا العنف وتقديمهم للعدالة.

وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على “أهمية العودة السريعة إلى النظام الدستوري وعملية انتقالية محدودة المدة تضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”، منوها بـ”إن المشاركة الحقيقية مع جميع الفاعلين المدنيين والسياسيين ضرورية أيضًا لضمان مصداقية وشرعية العملية الانتقالية”.