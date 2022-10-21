إيطاليا: جثتان لطفلين مهاجرين على قارب هجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ علمت مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، عن مأساة أخرى على طريق الهجرة المارّة عبر وسط البحر المتوسط، حيث تم العثور على جثتي طفلين صغيرين جدًا على متن قارب هجرة صغير.

ووفقًا لما علمته الوكالة، فإن القارب المذكور، “اعترضه رجال هيئة حماية الموانئ قبالة سواحل لامبيدوزا”، مبينةً أنه “تم في العملية انقاذ 37 مهاجر، من بينهم شخص مصاب بحروق أيضاً، جرّاء التلامس بالوقود”.

وخلصت مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الى القول، إن “قارب الدورية التابع لقوات الشرطة المالية، والذي شارك بعملية الإنقاذ، لا يزال يُنتظر رسوه على رصيف فافالورو”، جنوب شرق لامبيدوزا.