دراغي: إيطاليا بلد عظيم ويجب أن تظل في قلب المشروع الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- وصف رئيس وزراء الحكومة الإيطالية المنتهية ولايتها، ماريو دراغي بلاده بـ”الدولة العظيمة” والتي يجب أن تبقى في “قلب المشروع الأوروبي”.

وقال، في مؤتمر صحفي عصر الجمعة في أعقاب القمة الأوروبية في بروكسل، وهي الأخيرة له كرئيس للحكومة الإيطالية، “الاتحاد الأوروبي أساسي، يجب أن تكون إيطاليا في قلب المشروع الأوروبي بالمصداقية والسلطة والتصميم الذي يناسب بلدًا عظيمًا مثل بلدنا”.

وتابع “هناك جانب واحد يجعلني فخوراً بشكل خاص. كل هذه الإجراءات (الأوروبية بشأن مواجهة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة) هي مبادرات من الحكومة الإيطالية، وأود أن أشكر وزير التحول البيئي تشينغولاني ووكيل الوزارة للشؤون الأوروبية أمندولا وجميع الدبلوماسيين الذين عملوا على هذا الملف”.

وقال “إنه دليل على أن إيطاليا يمكن أن تخط مسارا في أوروبا”.