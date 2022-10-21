القمة الأوروبية: نقف إلى جانب أوكرانيا طالما تطلب الأمر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على “الوقوف إلى جانب أوكرانيا طالما تطلب الأمر”، معلنا في بيانه الختامي للقمة اليوم الجمعة في بروكسل على “مواصلة تقديم دعم سياسي وعسكري ومالي قوي لأوكرانيا، بما في ذلك احتياجاتها من السيولة، وتكثيف استجابتها الإنسانية، ولا سيما للتأهب لفصل الشتاء”.

ونوه بأن “المجلس اتخذ قرار إرسال بعثة أوروبية للمساعدة العسكرية لدعم أوكرانيا، وكذلك القرار الأخير لزيادة تدابير مساعدة مرفق السلام الأوروبي لدعم القوات المسلحة الأوكرانية”.

وأشار إلى أن “أوكرانيا أعلنت استعدادها لسلام عادل، والذي يجب أن يشمل احترام وحدة أراضيها وسيادتها على النحو الذي يحميه ميثاق الأمم المتحدة وقدرتها على عن نفسها في المستقبل وضمان التعافي وإعادة الإعمار، بما في ذلك استكشاف السبل للقيام بذلك بموارد (جمدها الاتحاد الأوروبي) من روسيا ومتابعة المساءلة عن الجرائم الروسية التي ارتُكبت خلال الحرب”.

وقال البيان “يطالب المجلس الأوروبي روسيا بالسحب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها العسكرية من كامل أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا، كما طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن توقف روسيا جميع الهجمات الهجين ضد أوكرانيا”.

كما أعرب المجلس الأوروبي عن “الإدانة بشدة للدعم العسكري لحرب العدوان الروسية الذي تقدمه السلطات الإيرانية والذي يجب أن يتوقف. في هذا الصدد، يرحب المجلس بعقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم تبنيها في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2022”.