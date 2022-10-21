دراغي: استجابة أوروبية القوية لأزمة الطاقة تصب بمصلحتها هي وإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قال رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته، ماريو دراغي، إن “الرد الأوروبي القوي”، على أزمة الطاقة “يصب في مصلحة إيطاليا وأوروبا أيضاً”.

وفي مؤتمر صحفي عصر الجمعة في أعقاب القمة الأوروبية ببروكسل، وهي الأخيرة له كرئيس للحكومة الإيطالية، أضاف دراغي أن هذه الأخيرة “قالت دائمًا إن الاستجابة للأزمة يجب أن تكون أوروبية. يجب علينا الحفاظ على وحدة بلداننا، وهو أمر ضروري لمواصلة دعم أوكرانيا وفرض أقصى قدر من الضغط على روسيا”.

وأشار الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، إلى أنه “يجب أن ندافع عن السوق الموحدة، التي تعتبر أساسية لرفاهية الاتحاد الأوروبي وقدرته التنافسية”، كما أن “علينا الحفاظ على التماسك الاجتماعي في بلداننا، دعم الاقتصاد في ظل التباطؤ الراهن ومنع مخاطر عدم الاستقرار المالي”.

وذكر دراغي أن “هذه الاستجابة الأوروبية القوية تصب في مصلحة إيطاليا وهي أيضًا في مصلحة أوروبا. لقد جعلتني قرارات الليلة راضياً، جاءت بعد بعض الوقت، واستغرق الأمر كثيراً من الجهد للتوصل إلى هذه الاستنتاجات”.

ونوه رئيس مجلس الوزراء بأن الاستنتاجات تظهر أن الاتحاد الأوروبي “متحد ومستعد للتدخل بإجراءات فعالة لتلبية احتياجات المواطنين والشركات. وقد اقتبلت الحزمة المعتمدة جميع مقترحات إيطاليا: وضع سقف لأسعار الغاز، والفصل بين سعري الغاز والكهرباء”، وكذلك “الحاجة لأدوات مشتركة لمعالجة وتخفيف ارتفاع أسعار الطاقة”، فضلاً عن “التأثير على الشركات والأسر”.