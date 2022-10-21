إيطاليا: إصابات كوفيد 36116 والضحايا 91

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 36,116 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أرجاء البلاد اليوم الجمعة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 91 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 178,450 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أن “في الـ24 ساعة الماضية، تم إجراء 213,088 تحليل كشف عن العدوى، بنوعية الجزيئي والمستضدي”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 16.9٪”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “هناك 234 مريضا في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات”، وهم “أقل بثمانية أشخاص عن أمس”، وكذلك “7076 حالة استشفاء في عنابر المستشفيات الاعتيادية”، أي “بزيادة بمجموع 51 عن يوم أمس”.