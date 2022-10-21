عمدة لامبيدوزا: موت الطفلين المهاجرين كابوس وعلى الاتحاد الأوروبي التدخل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قال رئيس بلدية لامبيدوزا، فيليبو مانّينو، إن الأمر “قد أصبح كابوساً، ولم يعد من الممكن القبول بالموتى”.

وأضاف مانّينو في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الجمعة: “أنا رئيس البلدية منذ 100 يوم فقط وقد توجب عليّ حتى الآن تلقّي خمسة ضحايا. يجب أن تفعل أوروبا شيئًا على الفور، فلم يعد من الممكن القبول بموت الناس في عرض البحر المتوسط”.

وتعليقاً على تحول رحلة أمل أخرى للمهاجرين إلى مأساة، بعد العثور على جثتي طفلين صغيرين على متن قارب اعترضه رجال هيئة حماية الموانئ قبالة الجزيرة، ذكر رئيس البلدية، أنه “حسب المعلومات الأولية، يفترض أن يكون عمر الطفلين سنة أو سنتين”، ووصف هذا بأنه “مأساة كبيرة”، مشيراً إلى أن “على متن القارب، هناك شخص مصاب بحروق خطيرة أيضاً”.

في الأسابيع الأخيرة، ولمناسبة الذكرى التاسعة لمذبحة لامبيدوزا في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2013، التي راح ضحيتها 368 شخصاً، أقدم رئيس البلدية على حركة استفزاز أمام نصب “بوابة أوروبا” التذكاري، الذي أصبح رمزًا للاستقبال، وبحضور الرئيس السابق لمجلس النواب روبرتو فيكو، قال: “لقد توصلت إلى التفكير بأن المكان المناسب لهذا النصب لم يعد لامبيدوزا، يجب أن ننقله إلى قلب أوروبا، عند مدخل البرلمان الأوروبي”. واختتم بالقول: “ربما عند رؤيتها كل يوم يمكن أن تدعو إلى التفكير وحث الخطى، فالهجرة مشكلة أوروبية تتطلب استجابة منها الآن”.