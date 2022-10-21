أعضاء الحكومة الإيطالية الجديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قدمت رئيسة الحكومة الإيطالية المكلفة، جورجا ميلوني قائمة بأسماء أعضاء فريقها الحكومي، تشتمل على 17 رجلاً و7 نساء.

وضمت القائمة: أنطونيو تاياني وزيرا للخارجية ونائبا لرئيس الوزراء. ماتيو بيانتيدوزي وزير الداخلية، كارلو نورديو وزير العدل، غويدو كروزيتّو وزير الدفاع، جانكارلو جورجيتّي وزير الاقتصاد، أدولفو أورسو وزير التنمية الاقتصادية، جوزيبي فالديتارا وزير التعليم، فرانشيسكو لولوبريجيدا وزير الزراعة والسيادة الغذائية، باولو تزانغريللو وزير البيئة وأمن الطاقة، ماتيو سالفيني وزير البنى التحتية ونائب رئيس الوزراء، مارينا كالديروني وزيرة العمل، أناماريا بيرنيني وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، جينّارو سانجوليانو وزير الثقافة، أوراتسيو شيلّاتشي وزير الصحة، دانييلا سانتانكيه وزيرة السياحة.

هذا وستقترح ميلوني تعيين ألفريدو مانتوفانو وكيلاً لرئاسة الوزراء.

أما الوزراء بدون حقيبة، فهم لوكا سيرياني وزير العلاقات مع البرلمان، جيلبرتو بيكيتّو فراتين وزير الإدارة العامة، روبرتو كالديرولي وزير الشؤون الإقليمية والحكم الذاتي، سيباستيانو موزوميتشي وزير سياسات البحر والجنوب، رافاييلي فيتو وزير الشؤون الأوروبية، أندريا أبودي وزير الرياضة والشباب، إيوجينيا ماريا روتشيلّا وزيرة الأسرة والولادة وتكافؤ الفرص، أليساندرا لوكاتيللي وزيرة شؤون الإعاقة، ماريا إليزابيتا ألبرتو كازيلاتي وزيرة الإصلاحات الدستورية.