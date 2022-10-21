مسؤول فاتيكاني: لا لإعادة المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ ندد مسؤول فاتيكاني بعمليات الإعادة القسرية للمهاجرين، واصفا إياهم بأنهم قصص أمل تغذي الحياة المسيحية بمجتمعاتنا.

هذا ويُحتفل في جميع الرعايا باليوم العالمي للرسالات في 23 تشرين الأول/أكتوبر، الذي يوافق الأحد المقبل، وبهذا الصدد، أطلق رئيس مؤسسة (ميغرانتِس) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، المونسنيور جانكارلو بيريغو نداءً جديداً، قال فيه، إن “رفض هؤلاء المهاجرين يعني رفض العديد من إخوتنا وأخواتنا في الإيمان أيضاً”. وفي الواقع “فإن هؤلاء المهاجرين واللاجئين هم وجوه وقصص أمل تغذي الحياة المسيحية لمجتمعاتنا أيضاً”.

وذكر المونسنيور بيريغو، وهو رئيس لجنة المهاجرين بمجلس الأساقفة الإيطاليين، أن “هناك ما لا يقل عن 900 ألف مهاجر كاثوليكي في إيطاليا، وقد زاد عددهم قليلاً هذا العام”، مبيناً أن “هذا يساعدنا حقًا على إعادة اكتشاف فرح الإيمان، ويدفعنا إلى السير معًا”.

وذكّر رئيس الأساقفة بأن “في إيطاليا، هناك مهاجرون مما لا يقل عن 190 دولة، ولاجئون من 60 دولة على الأقل. ومن خلال قصصهم، أو ‘حياتهم الناطقة’، استشهاداً باستعارة البابا فرنسيس، ندرك أيضًا المعاناة والاضطهاد بسبب الإيمان، وكذلك الحرب، التغيّر المناخ والفقر أيضاً”.