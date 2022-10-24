إيطاليا وفرنسا: رغبة بتكثيف التعاون الثنائي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، عن رغبته بتكثيف التعاون الثنائي الذي تعزز في أعقاب معاهدة (كويرينالي) بين إيطاليا وفرنسا، التي تمثل أحد الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لبلدنا، فضلاً عن كونها حليفًا أساسيًا.

وفي لقاء جمعه ونظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، الإثنين في قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الإيطالية، قال الوزير تاياني، إن فرنسا حليف “في إطار الاتحاد الأوروبي، حلف شمال الأطلسي ومجموعتي السبع والعشرين أيضاً”، كما أشار إلى أن “تحرك إيطاليا على المستوى الدولي، لا يزال مستوحى من القيم الأوروبية والأطلسية المشتركة مع فرنسا”.

وأضاف البيان أن “الاجتماع قد أتاح بدء التنسيق بين الوزيرين حول القضايا الأوروبية، على أساس الوعي المشترك بأن الخيارات الحاسمة للمصالح الوطنية تتم في إطار الاتحاد الأوروبي. وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق بموضوع الطاقة، اتفقا على أهمية نتائج المجلس الأوروبي الأخير، الملتئم يومي 20 و21 تشرين الأول/أكتوبر، على أمل التطبيق الكامل والسريع للالتزامات التي تم التعهد بها في تلك المناسبة”.

وخلصت مذكرة قصر (فارنيزينا)، إلى القول، إنه “في الوقت نفسه، تم التعمق بالموضوعات المستقبلية التي تعتبر محورية بالنسبة لمستقبل الاتحاد، كإصلاح ميثاق الاستقرار والنمو، ملف الهجرة وتعزيز الدفاع الأوروبي”.